Un malore in campagna, la fine di Giuseppe che aveva fatto il panettiere Il dramma a Frasso Telesino, la vittima aveva 78 anni

E' stato sopraffatto da un malore che lo ha colpito mentre cercava di spegnere il fuoco. Il dramma si è consumato a Frasso Telesino, la vittima è Giuseppe, 78 anni, panettiere in pensione.

Secondo una prima ricostruzione, tutto è accaduto nel pomeriggio in un terreno di sua proprietà che aveva raggiunto per pulirlo dalle erbacce. Avrebbe acceso il fuoco, poi, nel tentativo di evitare che si allargasse, avrebbe provato a contenerlo, spostandosi velocemente da un punto all'altro del fondo. Uno sforzo nel corso del quale si è sentito male, forse anche per il fumo inalato, accasciandosi al suolo.

E' stata una persona che lavora in un ristorante vicino a notare le fiamme e a dare l'allarme, convinta che si trattasse solo di un incendio. Quando i pompieri del distaccamento di Telese Terme sono intervenuti, si sono trovati di fronte una scena terribile: Giuseppe non dava segni di vita, inutile ogni soccorso del 118.

Sul posto sono accorsi i carabinieri della locale Stazione, che hanno avviato i necessari accertamenti, informando il pm Chiara Maria Marcaccio. La notizia si è diffusa immediatamente, enorme la commozione in paese, dove tutti conoscevano Giuseppe, "un grande lavoratore ed una brava persona".