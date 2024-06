Stavamo litigando, l'ho colpita involontariamente: i genitori non mi volevano Benevento. Così al Gip il 19enne arrestato dalla Mobile per stalking e lesioni alla ex

Si è detto dispiaciuto per averla colpita, precisando però di non averlo fatto intenzionalmente, ma mentre stavano litigando in auto. Stavo gesticolando animatamente, non volevo farle male, ha dichiarato al gip Loredana Camerlengo, dinanzi al quale è comparso per la convalida, Mohamed B., 19 anni, di Benevento, arrestato dalla Mobile in flagranza differita per le ipotesi di stalking e lesioni alla ex.

Difeso dall'avvocato Donato Colangelo, il giovane ha aggiunto che la relazione con la ragazza era osteggiata dai genitori di lei, e che per un paio di anni si sono visti clandestinamente. L'attesa è ora per la decisione del giudice.

Secondo gli inquirenti, il giovane è ritenuto il presunto responsabile di un episodio accaduto la sera del 4 giugno, quando, dopo averle inviato alcuni messaggi audio con i quali avrebbe annunciato alla ragazza le sue pessime intenzioni, l'avrebbe picchiata, causandole lesioni giudicate guaribili in 20 giorni. Dall'analisi dei files presenti nel cellulare della vittima, sarebbero emerse minacce nei suoi confronti e dei suoi familiari