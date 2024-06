Cera troppo calda, ustione a inguine cliente: condanna definitiva per estetista Benevento. Cassazione giudica inammissibile il ricorso della titolare di un centro estetico

I fatti risalgono al maggio di otto anni fa. Quel giorno lei aveva raggiunto un centro estetico a Benevento per sottoporsi ad una ceretta a caldo, un trattamento che non faceva certo per la prima volta. Qualcosa non era però andata per il verso giusto se aveva lasciato la struttura con un problema individuato in una una ustione nella regione inguinale destra e ai genitali per la quale era stata giudicata guaribile in sette giorni dai medici ai quali aveva fatto ricorso.

Una disavventura che la cliente aveva deciso di denunciare, ottenendo nel marzo 2021 una pronuncia del giudice di pace, che aveva condannato per lesioni colpose la titolare del centro ad una multa di 500 euro ed al risarcimento del danno, quantificato in 300 euro, in favore della parte civile.

Una sentenza che il Tribunale di Benevento aveva confermato nel marzo 2021, e che ora è diventata definitiva. Perchè la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentata dall'estetista, ritenuta dunque responsabile dell'uso di una ceretta troppo calda che aveva determinato le ustioni alla malcapitata.

