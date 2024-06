Droga per 20 euro e minacce nell'autogrill per bere senza pagare: tre condanne Benevento. Rito abbreviato, la sentenza del Gup

Tutte condannate con rito abbreviato, dal gup Loredana Camerlengo, le tre persone di Telese Terme tirate in ballo da un'attività investigativa degli agenti del locale Commissariato. Queste, in particolare, le pene: dopo aver riconosciuto la lieve entità del fatto per l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: alcune cessioni di marijuana ed hashish – 20 euro a dose -che si sarebbero verificate fino al marzo del 2022, 1 anno e 6 mesi a Ferdinando De Rosa, 32 anni, 1 anno e 2 mesi, pena sospesa, a Giuseppe De Rosa, 28 anni – difesi dall'avvocato Antonio Leone -, e 1 anno a Brian Onofrio (avvocato Giuseppe D'Agostino), 28 anni. Il pm Olimpia Anzalone aveva chiesto 3 anni e 8 mesi per i due De Rosa ed 1 anno e 8 mesi per Onofrio.

A carico dei due De Rosa c'erano anche gli addebiti di molestie, minacce e furto di un pacchetto di mascherine. Il punto di partenza dell'indagine erano state le denunce presentate dai titolari di un autogrill bar ristorante in un impianto di carburante a Faicchio, che avevano lamentato le condotte che avrebbero mantenuto i De Rosa da dicembre del 2021 a febbraio 2022.

Avrebbero molestato l'amministratore ed alcune dipendenti, alterandosi di fronte al rifiuto a consegnare loro degli alcolici senza lo scontrino dell'avvenuto pagamento, inoltre avrebbero avuto comportamenti aggressivi, pretendendo di essere serviti per primi e rivolgendo delle espressioni offensive nei confronti delle addette.