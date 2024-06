Rubano uno smartwatch da un negozio al rione ferrovia: denunciati dalla Polizia Furto ripreso dalle telecamere di sorveglianza: uno dei due denunciato anche per resistenza

Furto aggravato in concorso di uno smartwatch l'accusa nei confronti di due persone di Benevento identificati dagli agenti della Volante anche grazie alle immagini del negozio finito nel mirino.

Una pattuglia della Polizia, alle ore 19.15 circa di ieri era intervenuta presso un negozio di telefonia al rione ferrovia. Poco prima il proprietario aveva allertato il 113 perchè si era accorto del furto messo a segno nelle ore precedenti. I due con la scusa di acquistare della merce avevano preso un orologio esposto in una delle vetrine.

Acquisite tutte le informazioni necessarie, l’equipaggio della Volante ha avviato le ricerche dei due, già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, rintracciandone uno presso la sua abitazione e l’altro in una strada del centro cittadino.

Condotti in Questura per gli ulteriori accertamenti, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso; per uno dei due, a causa del comportamento tenuto nei confronti degli operatori durante le fasi della identificazione, è scattata anche la denuncia per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.