Contributo Covid da 30mila euro per la spesa salariale, ma non ha dipendenti Benevento. Chiesto il rinvio a giudizio della titolare di una ditta con sede a Pietrelcina

Aveva incassato un contributo di 30mila euro, ma lo avrebbe fatto attestando una circostanza non vera. E' per questo che la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio di A.M. una 39enne domiciliata a Cassino, titolare di una ditta individuale con sede a Pietrelcina.

I fatti contestati risalgono al 14 settembre 2021: secondo la ricostruzione che ne hanno fatto gli inquirenti, come legale rappresentante della ditta aveva presentato una istanza di accesso ai contributi del fondo di garanzia nella fase di emergenza della pandemia da Covid, attestando una spesa salariale annua di 15mila euro.

Un dato non corrispondente al vero, sostiene l'accusa, perchè dalla dichiarazione sostitutiva del 2 settembre 2021 non risultava alcun dipendente assunto dalla stessa società, che avrebbe però permesso il conseguimento, considerato indebito, di un contributo di 30mila euro.

Questa mattina l'udienza preliminare dinanzi al gup Vincenzo Landolfi, che dovrà decidere se fissare il processo o dichiarare il non luogo a procedere nei confronti dell'imputata, difesa dagli avvocati Alessandro Della Ratta e Luisa Aceto.