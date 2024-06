Masiello: "Grazie a Carabinieri per operazione anti ladri: eravamo preoccupati" Il presidente Coldiretti: "Tanti furti in aree rurali: importante sentire l'Arma vicina"

Il presidente provinciale Coldiretti, Gennarino Masiello, ha espresso compiacimento per l'operazione dei carabinieri di questa mattina: "E’ come semplice cittadino, in primo luogo, che esprimo il mio più vivo compiacimento a Lei, agli uomini dell’Arma al suo comando, al capitano Francesco Lonigro, cui si deve la conduzione delle operazioni investigative, per il brillante risultato conseguito con la consegna alla Giustizia di una banda di presunti malfattori, che aveva seminato terrore nelle nostre comunità. E’ un successo reso possibile grazie all’acume investigativo, corroborato dalla tradizionale, certosina, quotidiana pazienza e scrupolosità che universalmente si riconosce come qualità fondamentale dei Carabinieri. Ancora una volta, la Benemerita si è mostrata presidio insostituibile a difesa delle libertà dei cittadini, assicurando, con sprezzo del pericolo e sacrifici impagabili, le condizioni per una serena, pacifica convivenza degna di un Paese che ami definirsi civile.

Colonnello, devo rivolgerLe il mio grazie anche nella qualità di Presidente Provinciale e Vice Presidente Nazionale Coldiretti, a nome di tutti i suoi iscritti. Non poche, infatti, erano le preoccupazioni che abbiamo raccolto da parte dei nostri associati per i furti consumati nelle aree rurali. L’operazione che avete portato a termine consente oggi a loro come al resto della comunità sannita, di essere più tranquilli, nella consapevolezza che hanno che c’è chi, come i Carabinieri, è in prima linea, sempre, a proteggerli".