Telefoni, attrezzi agricoli e da giardinaggio trovati in una casa: denunciato I carabinieri: chi ha subito furti di questi materiali si rivolga presso il comando provinciale

Continua a produrre risultati positivi l’attività preventiva e di controllo, svolta dai militari della Compagnia Carabinieri di Benevento.

Un 30enne di Benevento è stato denunciato per ricettazione dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile dopo che, nel corso di una perquisizione finalizzata alla ricerca di sostanze stupefacenti, nella sua abitazione e in altri locali sono stati rinvenuti materiale e attrezzi da lavoro di dubbia provenienza, verosimilmente provento di furto.

Durante il controllo i militari hanno rinvenuto numerosi smartphone e diversi mini cellulari. Successivamente, in un rudere adibito a deposito, sono stati trovati e sequestrati due anfore in terracotta, manufatti in rame, trapani a percussione, motoseghe, tagliaerba, decespugliatori, un martello perforatore, un compressore ad aria, un soffiatore elettrico per fogliame, un miscelatore per calcestruzzo, una pompa a pressione per trattamenti agricoli, una tagliasiepi, una saldatrice al plasma ed altri piccoli utensili.

Sono in corso le attività di classificazione del materiale trovato al fine di organizzare le attività di riconoscimento e l’eventuale restituzione ai legittimi proprietari, oltre che verificare la provenienza dei manufatti rinvenuti.

Per questo motivo i carabinieri invitano i cittadini che hanno subito dei furti relativi a questo tipo di oggetti di rivolgersi al Comando Provinciale Carabinieri di Via Meomartini per notizie ed eventuali verifiche.