Sogna di fare la modella, la mamma la spinge ad incontrare un uomo che ne abusa Benevento. Indagati una 46enne ed un 49enne, la parte offesa è una 16enne. Oggi incidente probatorio

Se sarà confermata, una storia squallida ed inquietante. Perchè mette i brividi e testimonia un profondo degrado il pensiero che una madre possa aver spinto una figlia tra le braccia di un uomo, forse nella speranza che potesse darle un futuro o, addirittura, visto che lei sogna di fare la modella, aprirle le porte del mondo dello spettacolo e della moda.

E' una storia ambientata in un centro della provincia di Avellino che ricade nel circondario del Tribunale di Benevento, finita al centro di una inchiesta del pm Chiara Maria Marcaccio e dei carabinieri. Due le persone tirate in ballo per una ipotesi di violenza sessuale: la donna – una 46enne difesa dall'avvocato Enrico Riccio – e un 49enne della provincia di Napoli, assistito dall'avvocato Beatrice Ucci.

L'indagine è stata scandita questa mattina dall'incidente probatorio dinanzi al gip Vincenzo Landolfi. E' l'appuntamento che serve a cristallizzare la prova attraverso l'acquisizione delle dichiarazioni, nel contraddittorio tra le parti, della parte offesa. E' una 16enne che, rispondendo alle domande con il supporto di una psicologa, ha ricostruito i fatti. Vanno da marzo ad aprile 2024: un lasso di tempo nel corso del quale la 46enne avrebbe indotto la minore, che avrebbe accettato per evitare che si arrabbiasse, ad incontrare il 49enne, che ne avrebbe abusato sessualmente in alcune occasioni.