Cantiere alta velocità capacità, ferito operaio durante realizzazione galleria Giovane in codice rosso al San Pio. L'incidente sul lavoro nel territorio di Torrecuso

E' ricoverato al san Pio di Benevento l'operaio che la scorsa notte è rimasto ferito all'interno del cantiere per la costruzione di una galleria nel tratto alta velocità - capacità ferroviaria in valle Telesina. L'incidente sul lavoro è avvenuto lungo il tratto di cantiere che ricade nel territorio di Torrecuso.

Secondo una prima ed ancora sommaria ricostruzione, l'operaio stava lavorando all'interno del tunnel in via di realizzazione e all'improvviso è stato travolto dal cemento gettato sulla volta.

A far scattare l'allarme sono stati i colleghi dell'operaio che hanno immediatamente prestato i primi soccorsi e messo in atto le procedure previste in questi casi. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i carabinieri.

L'operaio è stato trasportato in codice rosso al San Pio di Benevento a causa delle ferite riportate.