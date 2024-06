Due discariche abusive sequestrate in Valle Telesina dalla Finanza Denunciati i proprietari delle aree a San Salvatore Telesino

Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento, nell’ambito dei servizi d’istituto finalizzati al controllo economico del territorio, con due distinte operazioni ha sequestrato nel comune di San Salvatore Telesino due discariche abusive.

In particolare, militari della Tenenza di Solopaca, nel corso della prima operazione, su un suolo di proprietà del comune di San Salvatore Telesino, hanno rinvenuto, in stato di abbandono, 8 balle di forma cubica formate da abiti, accessori per la persona (cinture, borse, scarpe e giocattoli di pezza) probabilmente destinate ad essere smaltite, per un peso totale approssimativo di 2,5 tonnellate che, in considerazione delle circostanze di tempo e di luogo, configurano una discarica non autorizzata di rifiuti.

Nell’ambito della seconda operazione, su un’area di circa 18mila metri quadri, di proprietà di 3 persone residenti a San Salvatore Telesino e di una società con sede nel nord Italia, i militari hanno riscontrato l’esistenza di un deposito incontrollato di rifiuti speciali (materiale plastico, pneumatici, materiale ferroso, parti di autoveicoli, materiale elettrico, elettrodomestici e parte di essi, materiali inerti provenienti da demolizioni edili, amianto) costituenti pericolo per la salute dell’uomo e pregiudizio all’ambiente.

Al termine delle operazioni le aree interessate sono state sequestrate , mentre i proprietari sono stati denunciati.

Inoltre, poiché le predette aree sono ubicate in zona agricola, su autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria verrà commesso incarico a personale dell’Agenzia Regionale Protezione Ambientale - Dipartimento Provinciale di Benevento al fine di effettuare sopralluoghi e perizia tecnica volti a stabilire l’entità di eventuali danni per l’ambiente e per la salute pubblica.