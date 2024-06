Ladri scatenati nelle scuole, rubati decine di Pc a Ponte, Paupisi e Paduli Oltre trenta computer portatili rubati, al pari di un visore 4k e soldi, da tre scuole nel Sannio

Nel mirino i notebook nuovi o seminuovi installati negli istituti comprensivi di Ponte e della succursale di Paupisi e di Paduli, sede distaccata del Falcetti di Apice.

A Ponte, secondo una prima ricostruzione, dopo aver aperto un infisso i ladri sono entrati nella notte nell'istituto scolastico indisturbati. Una volta nel laboratorio di informatica hanno preso 11 computer portatili e un visore 4K. Da Ponte, quella che con ogni probabilità potrebbe essere una banda specializzata nei furti di questo tipo di materiale, si è spostata nelle succursale di Paupisi dalla quale hanno portato via altri 7 notebook per un totole di 18 pc sottratti alla comunità scolastica.

Scene identiche a Paduli, all'interno della sede distaccata del Falcetti di Apice. Anche in questo istituto comprensivo i malviventi hanno rubato 15 pc, sempre marca Lenovo e Hp. Si tratta di dotazioni informatiche acquistate dagli istituti scolastici talvolta anche grazie a contributi di vario genere.

In tutti i casi l'allarme è scattato in mattinata. Sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno effettuato i sopralluoghi ed avviato le indagini per cercare di identificare gli autori dei raid.

Qualche settimana fa, come si ricorderà, nel mirino era finita anche la scuola alla località Fagiano di Sant'Agata de' Goti. Anche in quell'episodio erano stati portati via i pc portatili appena acquistati e a poche ore prima dell'inaugurazione della nuova sala d'informatica.