Nel Sannio si chiude il corso di Alta formazione contro le violenze di genere I numeri dell'iniziativa della Procura e degli Enti del tavolo interistituzionale

Con l’incontro di oggi pomeriggio si è concluso a Benevento il “Corso di Alta formazione sulla violenza domestica, di genere per le vittime vulnerabili” promosso dalla Procura della Repubblica di Benevento e dagli enti del “Tavolo interistituzionale per la tutela delle vittime vulnerabili e di violenza di genere” in collaborazione con il progetto "Luana. Prevenzione della violenza e Empowerment", coordinato dalla Coop EVA.

Il Corso, oggi concluso, ha preso avvio il 4 dicembre dello scorso anno e si è sviluppato in otto incontri formativi, ha visto una massiccia partecipazione di operatori a cui era destinato, magistrati, avvocati, appartenenti alle forze dell’ordine, docenti, esercenti professione sanitarie, psicologi, assistenti sociali.

Questi i numeri: 200 iscritti e partecipanti; 40 relatrici e relatori; 24 ore totali di lezioni; 5 sedi impegnate, Prefettura, Unisannio, Unifortunato, A.O. San Pio, Fatebenefratelli; 8 istituti scolastici coinvolti nei Laboratori, Liceo Statale G. Guacci di Benevento, ITI Lucarelli di Benevento, Liceo Classico De La Salle di Benevento, Istituto di istruzione superiore "Fragola" Faicchio-Castelvenere, IIS Alfonso Maria de Liguori di Sant'Agata dei Goti, IIS Medi-Livatino di San Bartolomeo in Galdo e San Marco dei Cavoti; 4 incontri con gli studenti; 1 Questionario sulla violenza di genere e domestica con: 26 domande, 1920 studenti che hanno risposto, 2 incontri pubblici di approfondimento dei risultati del questionario messi a disposizione di quanti sul territorio vogliono conoscere il punto di vista dei giovani sulla violenza di genere e domestica; 30 partner della co-programmazione: Tribunale di Benevento - Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli - Prefettura di Benevento – Comando provinciale dei Carabinieri di Benevento - Comando provinciale dei Carabinieri di Avellino - Questura di Benevento - Questura di Avellino - Ufficio Scolastico provinciale di Benevento - Ufficio scolastico provinciale di Avellino - Università del Sannio - Università “Giustino Fortunato” - Asl BN - Asl AV - A.O. S. Pio - P. O. Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento - P.O. Frangipane di Ariano Irpino - Ambito Territoriale A1, Ariano Irpino - AmbitoTerritoriale B01, Benevento - Ambito Territoriale B02 (Consorzio), S. Giorgio del Sannio - Ambito Territoriale B03, Montesarchio - Ambito Territoriale B04, Cerreto Sannita – Ambito Territoriale B05, Morcone - Osservatorio regionale contro la violenza di genere – Cooperativa EVA - UEPE di Benevento - Ordine degli Avvocati di Benevento.

"Il corso - spiega il procuratore capo di Benevento, Aldo Policastro - voleva essere, ed è stato, un percorso di formazione e specializzazione per gli operatori territoriali finalizzato al precoce riconoscimento della violenza intra-familiare e di genere e a fornire competenze condivise sul fenomeno nella sua complessità sociale, culturale, psicologica e giuridica per scongiurare la vittimizzazione secondaria e strutturare reti territoriali sinergiche ed efficaci.

Il corso - ha concluso il dottore Policastro - ha visto una partecipazione e un’accoglienza che sono andati oltre ogni aspettativa, la qualità delle relatrici e dei relatori, la individuazione di temi condivisi, l’approfondimento degli stessi, la metodologia formativa adottata, supportata con video e materiali multimediali e con momenti di confronto in plenaria e di laboratori con il coinvolgimento diretto delle/dei partecipanti e la serietà del lavoro di rete svolto sono stati premiati".