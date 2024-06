Guardia di Finanza. Il colonnello Bua saluta il Sannio: esperienza indelebile FOTO CERIMONIA E PREMIAZIONI - A Benevento i 250 anni del Corpo all'ombra dell'Arco di Traiano

“L'esperienza del comando provinciale di Benevento per me sarà indelebile”. Con queste parole il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, il colonnello Eugenio Bua ha voluto salutare il Sannio prima di assumere un nuovo e prestigioso incarico. Occasione è stata la cerimonia per i 250 anni della Finanza che a Benevento si è celebrata questo pomeriggio all'ombra del maestoso Arco di Traiano.

“Tra poche settimane sono tre anni esatti che sono arrivato nel Sannio – ha ricordato il colonnello Buoa a margine della cerimonia -. Un'esperienza indelebile. Benevento è stato il mio primo comando provinciale e mi ha consentito di conoscere tante persone e che porterò nel cuore per sempre anche perchè è stata un'esperienza che mi ha formato”.

Festa della Finanza occasione annuale anche per tracciare il bilancio delle attività svolte (LEGGI ALTRO ARTICOLO). Un bilancio più che positivo ha ricordato il numero uno delle fiamme gialle sannite: “Siamo riusciti ad avere risultati in tutti e tre gli obiettivi strategici del Corpo: la tutela delle Entrate, la tutela della spesa pubblica, e la lotta contro la criminalità economica”.

Al termine della cerimonia sono stati consegnati anche i riconoscimenti per i militari in servizio e che si sono particolarmente distinti per indagini ed operazioni.

Encomio semplice per il capitano Alessio Alvino e il luogotenente carica speciale Dino Esposito (operazione “Appropriazione indebita”).

Encomio Solenne per il luogotenente Massimiliano Mignone, il brigadiere capo Filippo Massaro e per gli appuntanti scelti Gianlusa Giannuzzi, Marco Chiumiento e Fabio Ferrone (operazione Par condicio).

Encomio semplice per il brigadiere capo Bruno Macolino e l'appuntato Nino Rossi (operazione “coltivazione Cannabis”).

Encomio solenne per i luogotenenti Giuseppe Vicario e Giovanni Giangregorio e per il maresciallo Maurizio Rillo. Encomio semplice per i luogotenenti Pietro Ricci e Gianluca Varricchio (operazione 'Traiano').

Encomio per i luogotenenti Antonio Giardiello e Damiano De Luca (Operazione palazzo di vetro).

Encomio semplice per il luogotenente Michele Guardabascio e l'appuntato scelto Clemente Parrella (oprerazione Palmentata).

Infine elogi sono stati conferiti agli appuntati scelti Massimo Scavone e Luciano Russolillo. Al maresciallo Marco Follo, al brigadiere Stefano La Malfa e agli appuntati scelti Francesco Scocca e Marco Puzio.