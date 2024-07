Prostitute e travestito in una casa, blitz della Mobile nel centro storico Benevento. Identificate cinque persone, una sesta denunciata per favoreggiamento prostituzione

Hanno fatto visita a quell'appartamento alla ricerca di sostanze stupefacenti. Non ne hanno trovate, ma si sono imbattuti in quattro donne ed un travestito. Li hanno sorpresi gli agenti della Squadra mobile, impegnati in una operazione antidroga, nel centro storico di Benevento.

Si tratta di cittadine spagnole, colombiane e della Repubblica dominicana, e di un uomo, anch'egli di nazionalità colombiana. Tutti ospiti di una casa nella quale sarebbe praticata la prostituzione: sesso a pagamento, dunque, anche se al momento dell'arrivo dei poliziotti guidati dal vicequestore Flavio Tranquillo non c'erano clienti in attesa del loro turno.

Un'attività, quella del meretricio, svolta in locali che sarebbero stati messi a disposizione da una donna colombiana, che ha nominato come difensore l'avvocato Antonio Leone, per la quale è scattata la denuncia per una ipotesi di favoreggiamento della prostituzione.

L'episodio raccontato si aggiunge a quelli già registrati dalle cronache in più occasioni a Benevento, dove, evidentemente, l'offerta incrocia una domanda che continua ad esistere.

(foto di repertorio)