Pannarano. Uccide il fratello in casa: fermato Efferato omicidio in serata nel centro della Valle Caudina. La vittima è un ultrasessantacinquenne

Dramma in serata a Pannarano dove un uomo avrebbe ucciso il fratello nella sua abitazione.

Ancora ignote le motivazioni che avrebbero portato all'efferato omicidio.

Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno fermato il presunto omicida.

La vittima è un ultra sessantacinquenne del posto trovato riverso a terra in una pozza di sangue colpito presumibilmente anche alla gola forse con un coltello.

Sono in corso i rilievi per accertare l'esatta dinamica dei fatti. Sul posto il magistrato della Procura di Benevento che ha effettuato un sopralluogo con il medico legale.

paese sotto choc per l'accaduto .

Ad essere fermato un fratello minore della vittima che ora si trova in caserma per essere interrogato.

AGGIORNAMENTO

Secondo una prima ricostruzione sembra che la vittima stata ripetutamente colpita al collo.