"Atto cainesco e agghiacciante, ma è errato associarlo al nome della città" L'appello del sindaco di Benevento, Mastella sul gravissimo episodio registrato a Pannarano

"Il fratricidio avvenuto nel Beneventano è un fatto talmente agghiacciante e aberrante da lasciare tristemente sgomenti. Siamo tutti sconvolti per quest'atto cainesco di fronte al quale tutti ci rimettiamo, attoniti, alla Giustizia. Tuttavia preghiamo i media di non associare, come purtroppo è avvenuto anche da parte di network importanti, la città di Benevento a quest'assassinio che invece è avvenuto nel Beneventano", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.