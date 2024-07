Senza abiti, trovato senza di vita in una siepe: la tragica fine di un 31enne Il dramma si è consumato a Faicchio

Lo hanno trovato senza vita all'esterno dell'abitazione, riverso in una siepe. Senza abiti. Il dramma a Faicchio, la vittima è Raffaele, un 31enne che sembra presentasse alcune ferite in più parti del corpo. Un dato che ha reso necessario il trasferimento della salma, dopo il sopralluogo del medico legale Emilio D'Oro, al San Pio, per l'autopsia che il sostituto procuratore Chiara Maria Marcaccio disporrà nelle prossime ore.

Un esame che servirà a stabilire cosa abbia provocato la morte del giovane, se sia stata determinata dalla presunta assunzione di sostanze, e se quelle lesioni siano la conseguenza di una colluttazione o di una caduta.

Indagano i carabinieri, che hanno ascoltato a lungo i familiari del 31enne. Sembra che ieri sera, dopo una discussione con l'ex compagna, sia tornato a casa ed abbia manifestato segni di insofferenza, tanto da indurre coloro che vivevano con lui ad allontanarsi. Quando erano rientrati, tutto sembrava però essere tornato a posto. Fino a questa mattina, quando è arrivata la terribile scoperta del corpo senza vita del 31enne - da sempre assistito dall'avvocato Danilo Riccio-, i cui familiari sono rappresentati dall'avvocato Vincenzo Palmieri.