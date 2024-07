La minoranza consiliare di Pannarano: dramma familiare, evitiamo speculazioni La nota di Pacca, D'Alessio e Genovese sull'omicidio, frecciata a Mastella

Sul terribile omicidio di Pannarano intervengono il capogruppo di minoranza in consiglio comunale Enzo Pacca, ex sindaco, e i due consiglieri di minoranza, l'avvocato Fabio D'Alessio e Annibale Genovese, che partecipano "al dolore che ha colpito tutta la famiglia Miarelli, sottolineando, pur tuttavia, come l’episodio vada ricondotto nell’alveo di un dramma familiare, incastonato in un contesto particolarmente disagiato, dai contorni particolarmente criptati, e che, allo stato, ogni tentativo di fornire spiegazione in merito, apparedavvero inopportuno e fuori luogo".

L'auspicio è che "presto cali il silenzio su quanto accaduto, nel rispetto del dolore di una intera famiglia e della intera comunità pannaranese, stigmatizzando ogni tentativo di speculazione da parte di chi (in modo del tutto inopportuno) cerca di “confondere” il gesto di un “folle” con motivazioni a spinta “delinquenziale” che, è giusto

precisarlo, sono in netto contrasto con la laboriosità, l’onestà e il perbenismo dei pannaranesi".

Secondo Pacca, D'Alessio e Genovese, "è un episodio come tanti altri ne avvengono in Italia, senza

distinzione di campanile tra nord e sud", poi l'invito "a qualche Sindaco (cfr l’On.le Mastella) ad evitare distinguo rispetto al territorio che meriterebbe rispetto non solo in campagna elettorale, ma anche quando viene colpito da un episodio di tal fatta, per il quale si dovrebbe esprimere solo massima solidarietà".