Dramma in Valle Telesina. Giovane trovato morto in un parco: forse folgorato E' accaduto a San Salvatore Telesino: si sarebbe arrampicato su un palo dell'alta tensione

Tutta da chiarire la dinamica dell'incidente mortale registrato questo pomeriggio in un'area verde a San Salvatore Telesino, alle spalle di un centro riabilitativo, in un parco solitamente utilizzato dai podisti per fare trekking, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di un giovane, apparentemente un extracomunitario di cui ancora non si conoscono le generalità.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima si sarebbe arrampicato su uno dei tralicci dell'alta tensione presente nella zona e sarebbe rimasto folgorato precipitando al suolo. Da una prima ipotesi sembra avesse delle bruciature alle mani probabilmente provocate dalla scossa.

A far scattare l'allarme è stata una coppia che ha notato il corpo senza vita del giovane.

Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita che hanno avviato le indagini per cercare di identificare il ragazzo e ricostruire l'accaduto, il pm Chiara Maria Marcaccio ed il medico legale Francesca Iannaccone che hanno proceduto al sopralluogo.

La salma è stata trasferita al San Pio per l'autopsia, che dovrà stabilire se il malcapitato sia morto fulminato o per le conseguenze di una caduta dal traliccio, sul quale, secondo una delle ipotesi circolate, potrebbe essere salito per issare una bandiera.