Messaggi minacciosi via Whatsapp ad una donna, arrestato un 43enne Benevento. Bloccato dalla Mobile, l'uomo è finito in carcere

Lo hanno arrestato per stalking. E' l'ipotesi di reato per la quale è orain carcere D. G., 43 anni, di Benevento, arrestato dalla Squadra mobile. Secondo una prioma ricostruzione, nel mirino sono finiti i comportamenti che avrebbe mantenuto nei confronti di una donna con la quale aveva avuto in passato una relazione.

Attenzione puntata, in particolare, su una serie di messaggi, alcuni di tono minaccioso, che le avrebbe inviato via whatsapp. Bloccato dagli agenti, intervenuti sui richiesta della malcapitata, l'uomo è stato condotto in Questura e successivamente trasferito, su disposizione del pm Chiara Maria Marcaccio, presso la casa circondariale di contrada Capodimonte. E' difeso dall'avvocato Grazia Luongo.