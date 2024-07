Un drone per consegnare la droga in carcere ai detenuti; quattro condanne Benevento. Rito abbreviato, nel pomeriggio la sentenza

Tutte condannate con rito abbreviato le quattro persone accusate di aver creato un'organizzazione che, attraverso un drone, avrebbero fatto arrivare droga e cellulari in più carceri (Asti, Saluzzo, Catania, Ascoli Piceno, Teramo, Benevento, Avellino ed Ariano Irpino).

Nel pomeriggio la sentenza del gup Roberto Nuzzo: 4 anni e 8 mesi e 18mila euro di multa a Simone Iacomino (avvocati Ettore Marcarelli e Laura Filippucci), 41 anni, di Portici, detenuto ad Agrigento, 4 anni e 6 mesi e 17mila euro di multa a Veronica Virgilio (avvocato Fiorella Fabozzo), 37 anni, di Giugliano, e, riconosciute le attenuanti generiche, 2 anni e 6 mesi e 8mila euro di multa a Salvatore Sbrescia (avvocato Francesco Armentano), 54 anni, di Portici- è ai domiciliari, come Virgilio – e 2 anni e 10 mesi e 10mila euro di multa a Vasil Dziatko (avvocato Giancluca Bona), 36 anni, all'obbligo di firma a Sutri.

Il pm Licia Fabrizi aveva proposto 4 anni e 8 mesi per Iacomino e Virgilio, 4 anni e 4 mesi per gli altri due.

Tutti erano rimasti coinvolti in una inchiesta della Procura di Asti e della poliziasfociata in una ordinanza di custodia cautelare firmata dal Gip del tribunale piemontese che aveva poi trasmesso gli atti a Benevento, per competenza territoriale. Perchè è nel capoluogo sannita che si sarebbe consumato, tra quelli contestati – associazione per delinquere ed accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti-, il reato più grave: la cessione di sostanze stupefacenti.

I fatti risalgono al 14 novembre 2023: secondo gli inquirenti, Iacomino e Virgilio avrebbero organizzato la spedizione, mantenendo i contatti con due detenuti ai quali erano poi stati sequestrati, 490 grammi di hashish tagliato con anfetamine, 8 grammi di cocaina e marijuana, e 2 di eroina. Droga che Sbrescia e Dziatko avrebbero trasportato a Benevento con un'auto guidata dal primo. Una volta nei pressi della struttura di contrada Capodimonte, Dziatko avrebbe pilotato il drone con il quale sarebbero state recapitate le sostanze stupefacenti.