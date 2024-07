Investita da uno scooter mentre va in bici, paura per un magistrato Benevento. E' accaduto lungo il viale Atlantici

E' stata investita mentre, in bici, andava al lavoro. Vittima dell'incidente, accaduto lungo il viale Atlantici, all'altezza dell'ex caserma Guidoni, un magistrato che opera nel settore civile. Secondo una prima ricostruzione, mentre stava attraversando, la malcapitata è stata investita da uno scooter, finendo sull'asfalto. Sul posto, per i soccorsi, un'ambulanza del 118. Traffico inevitabilmente in tilt.