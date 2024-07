Scontro tra scooter nella notte, muoiono Vincenzo e Alessandro: avevano 17 anni Il dramma a Montesarchio, le vittima erano di Rotondi

Chissà se Vincenzo aveva già computo 17 anni o avrebbe dovuto ancora festeggiarli. Poco importa, purtroppo, perchè l'orologio della sua esistenza si è purtroppo fermato per sempre. Mancava poco all'una quando l'incubo si è materializzato a Montesarchio, lungo via Matilde Serao: secondo una prima ricostruzione, Vincenzo era ai sella ad un Piaggio Liberty 125 condotto da Alessandro, un coetaneo, anch'egli di Rotondi, che, per cause in corso di accertamento, si sarebbe scontrato con un Honda 125 guidato da un 16enne.

L'impatto non ha dato scampo a Vincenzo, gravemente ferito il suo amico, trasportato al San Pio e sottoposto ad un intervento chirurgico. Nonostante gli sforzi dei medici, anche il cuore di Alessandro ha smesso di battere per sempre. E' stato invece condotto al Fatebenefartelli il conducente del Liberty.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri ed il 118. Le salme sono state trasferite all'obitorio, in attesa dell'autopsia