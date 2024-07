Tribunale, annullato il trasferimento del giudice Loffredo all'ufficio Gip/Gup Benevento. Parere contrario all'unanimità del Consiglio giudiziario al trasferimento d'ufficio

Annullato dal Consiglio giudiziario di Napoli, all'unanimità, il trasferimento d'ufficio del giudice Andrea L;offredo all'ufficio Gip/ Gup del Tribunale di Benevento. Il trasferimento era stato deciso lo scorso 12 giugno, qualche giorno prima del pensionamento, dal presidente del Tribunale Marilisa Rinaldi, che aveva assegnato Loffredo, in forza alla prima sezione civile, al posto del collega Vincenzo Landolfi, destinato dal 9 settembre ad assumere la funzione di giudice dell'esecuzione presso la seconda Sezione civile.

Nell'esprimere il suo parere contrario, il Consiglio giudiziario, al quale Lofferdo si era rivolto, ricorda che l'articolo 11 della Circolare tabelle prevede che possano svolgere le funzioni di gip/ gup i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento, e che nel caso di Loffredo il presidente del Tribunale non ha motivato nel dettaglio le ragioni per le quali ha ritenuto di escludere dal trasferimento proprio tutti i giudici del dibattimento. Che Rinaldi aveva escluso “in quanto le recenti modifiche legislative implicherebbero ricadute negative sui numerosi procedimenti in corso per la necessità di rinnovare, in molti casi, i dibattimenti, in un settore che ha già mostrato criticità nel raggiungimento degli obiettivi previsti dal Pnrr”.

A quel punto, seguendo il criterio di scelta della minore anzianità di ruolo tra i magistrati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 111- quattro i magistrati non in possesso degli stessi, per un quinto l'impossibilità di sostituirlo con un giudice onorario -, la scelta era caduta sul dottore Loffredo.

Un trasferimento ora saltato dopo la pronuncia del Consiglio giudiziario, che determina la necessità di individuare un altro giudice da assegnare all'ufficio Gip/ Gup.