Vincenzo ed Alessandro, un atroce destino: le autopsie ad inizio settimana Il dramma di Montesarchio costato la vita a due ragazzi di Rotondi

Saranno probabilmente eseguite all'inizio della prossima settimana le autopsie di Vincenzo ed Alessandro, i due ragazzi di Rotondi morti per l'incidente in via Serao, a Montesarchio: il primo nell'immediatezza, l'altro a distanza di qualche ora al San Pio, dove era stato trasportato in condizioni gravissime. Gli esami saranno curati dal medico legale Francesco La Sala, al lavoro la Procura per i minori di Napoli ed il sostituto procuratore di Benevento Flavia Felaco.

La competenza dell'ufficio inquirente napoletano è legata al coinvolgimento di un 16enne, anch'egli rimasto ferito, che era alla guida di una Honda 125 che si era scontrata con il Piaggio Liberty 125 sul quale si trovavano le due vittime. La fissazione dell'autopsia sarà accompagnata dall'invio degli avvisi alle parti interessate, che in queste ore stanno provvedendo a nominare i propri legali. Come nel caso di Alessandro, i cui familiari si sono rivolti all'avvocato Ciro Pio Limonciello.

Enorme, inevitabilmente, l'eco della terribile tragedia che ha spazzato via in un istante due esistenze giovanissime. Tanti i punti da chiarire, ad iniziare dalla dinamica dell'impatto, sulla quale da ieri si rincorrono le voci più disparate. Cosa è davvero successo lungo quel tratto di asfalto nella zona industriale di Montesarchio? Ancora da capire se qualcuno ha assistito alla scena e se c'erano altri centauri.

E' il compito al quale sono impegnati i carabinieri, con l'obiettivo di fornire le risposte che i genitori ed i fratelli di Vincenzo ed Alessandro meritano. Non serviranno, purtroppo, a farli riabbracciare, ma potrebbero lenire in parte il dolore che li attanaglia, quella terribile sensazione di vuoto: due ragazzi non ci sono più, restano solo il ricordo della loro gioia e dei loro sorrisi, e la rabbia per un atroce destino che se li è portati via insieme.