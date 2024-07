Stroncato da un malore al casello autostradale: muore un 61enne sannita Ha fatto in tempo ad accostare sulla corsia di emergenza. Inutili i tentativi di rianimarlo

Stroncato da un malore mentre alla guida della sua auto percorreva l'A16 Napoli-Canosa, in direzione Bari. Un 61enne di Apice, in provincia di Benevento, si è sentito male nei pressi del casello irpino di Grottaminarda e ha fatto soltanto in tempo ad accostare sulla corsia di emergenza finendo contro il muro di contenimento. Sul posto, poco dopo le sette, sono arrivati i sanitari del 118, la Polstrada e i Vigili del Fuoco. Inutili sono risultati i tentativi di rianimarlo.