Strage di Mirabella, giovedì l'autopsia del conducente della Mercedes Il dramma: nelle prossime ore il nulla osta per le altre tre giovani vittime

Prima la visita esterna per tutti, poi l'autopsia solo per il conducente dell'auto. Sarà il medico legale Carmen Sementa, su incarico del pm Flavia Felaco ad eseguirla, probabilmente giovedì, sul 21enne di Frigento che era alla guida della Mecedes diventata una trappola mortale per lui e gli altri tre amici – di età tra i 19 e i 21 anni - con i quali viaggiava.

L'affidamento dell'incarico sarà ovviamente preceduto dall'invio degli 'avvisi': un atto dovuto per consentire alle parti interessate la nomina di un legale e di un consulente che prenda parte all'esame. In queste ore, intanto, arriverà il nulla osta per i tre passeggeri (“terzi trasportati”), i familiari di due dei quali sono assistiti dagli avvocati Pasqualino Pavone e Mario Salerno.

Resta vastissima, e non potrebbe essere diversamente, l'eco della tragedia accaduta nella notte tra sabato e domenica lungo via Nazionale, al Passo di Mirabella. Un tratto altamente rischioso diventato il teatro del dramma, con la Mercedes che - secondo una prima ricostruzione -, dopo un iniziale impatto con una Panda, si era schiantata contro un muro.