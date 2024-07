Carabinieri. Il generale Canio Giuseppe La Gala ricevuto dal Prefetto Torlontano Il nuovo Comandante della Legione Carabinieri Campania a Benevento

Il Prefetto di Benevento, Carlo Torlontano ha ricevuto il nuovo Comandante della Legione Carabinieri Campania, il generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, accompagnato dal comandante provinciale dei Carabinieri, Enrico Calandro.

“Occasione – spiegano dalla Prefettura - per un proficuo scambio di considerazioni sulle delicate funzioni svolte dall’Arma dei Carabinieri nell’attività di prevenzione dei reati e di contrasto alla criminalità”.

Il Prefetto ha espresso il suo apprezzamento “per l’impegno profuso sul territorio e per gli eccellenti risultati conseguiti, evidenziando il prezioso contributo fornito dall’Arma anche in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per garantire, in piena sinergia con le altre Forze di Polizia, la sicurezza e l'ordine pubblico nelle aree più sensibili del capoluogo e della provincia di Benevento”.