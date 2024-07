Titolare lavaggio assolto da accusa di scarico abusivo, ammenda per acque reflue Benevento. La sentenza per Eugenio Perone, 53 anni, di Montesarchio

E' stato assolto dall'accusa di scarico abusivo, perchè il fatto non sussiste, e condannato ad un'ammenda di 2500 euro per smaltimento non regolare delle acque reflue del suo autolavaggio. E' la sentenza del giudice Murgo per Eugenio Perone (avvocati Vittorio Fucci e Cosimo Servodio), 53 anni, di Montesarchio, che nel 2020 era finito nel mirino di una indagine della finanza, che aveva sequestrato un'area.