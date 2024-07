Sant'Agata de' Goti. Dipendente comunale aggredito in ufficio, l'ira del sindaco Riccio: "Non tolleriamo simili episodi di violenza nè fuori nè dentro il Comune"

“In qualità di Sindaco della città di Sant’Agata de’Goti ed in dichiarazione congiunta e condivisa con l’intera Amministrazione comunale, esprimo immensa solidarietà e vicinanza al dipendete comunale brutalmente aggredito da un cittadino, questa mattina, all’interno dell’ufficio in cui presta servizio, in palazzo San Francesco, nostra residenza municipale".

Ferma condanna del sindaco Salvatore Riccio per lo spiacevole episodio di cui si sarebbe reso protagonista un cittadino di Sant'Agata.

"Un episodio sconcertante - ha rimarcato Riccio -, che condanniamo e stigmatizziamo con fermezza assoluta e che ci lascia basiti. Non possiamo accettare né tollerare simili episodi di violenza, né fuori né dentro le mura della nostra casa comunale. Un dipendente in servizio, nell’ esecuzione delle sue mansioni d’ufficio non può essere minacciato e poi aggredito fisicamente perché sta svolgendo il proprio lavoro.

Siamo certi che le preposte autorità, sicuramente già all’opera, faranno luce sulla vicenda e auspichiamo che si possa dare un segnale forte ed esemplare affinché simili condotte non si ripetano e non siano in alcun modo giustificate, a nessun livello ed in nessun contesto sociale.

Al nostro dipendente, al dipendete di questo Comune, di questa città, da decenni al servizio di questa comunità, auguriamo - conclude il sindaco - di rientrare al più presto dando, comunque, la giusta priorità alla sua salute ed alle sue condizioni psicofisiche dopo un simile, inqualificabile, episodio”.