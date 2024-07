"Ha meno di 14 anni, adescata su chat di Whatsapp": perquisiti padre e figlio Valle telesina. Inchiesta Procura Roma, la 'visita' affidata ai carabinieri. Sequestrato telefonino

Sono entrambi indagati per l'adescamento, finalizzato alla violenza sessuale, di una ragazzina che non ha ancora 14 anni. E' l'ipotesi di reato avanzata nei confronti di un 70enne e del figlio 30enne – risiedono in un centro della Valle Telesina- dalla Procura di Roma in una inchiesta avviata dopo la denuncia dei genitori della minore. Un'inchiesta inizialmente aperta a carico del genitore dall'ufficio inquirente della Capitale, che per questo aveva ordinato una perquisizione dell'abitazione dell'uomo.

Secondo una prima ricostruzione, sono stati i carabinieri di Cerreto Sannita a far tappa presso l'appartamento, alla ricerca di materiale pedopornografico, che non hanno trovato. La 'visita' ha però consentito di individuare il telefonino dal quale sarebbe partiti i messaggi inviati alla ragazzina: un cellulare con la sim intestata al 70enne, ma usato dal 30enne, che per questo è stato tirato in ballo dall'indagine.

Lavoro per gli avvocati Danilio Riccio e Vincenzo Palmieri, ai quali il 30enne avrebbe spiegato di essere entrato, attraverso Instagram, in una chat su Whatsapp nella quale aveva conosciuto la parte offesa, che ignorava fosse però minorenne. A quel punto, si sarebbero scambiati dei messaggi, lei gli avrebbe spedito anche una sua foto, senza però alcuna conversazione telefonica.