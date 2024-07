Litigano tra loro, una chiama la polizia: allontanate per tre anni da Benevento Intervento della Volante, nel mirino tre donne di nazionalità straniera

Alla fine, sono state tutte allontanate da Benevento, con divieto a tornarvi per tre anni. E' la misura adottata dal Questore per tre donne di nazionalità straniera, residenti nella provinccia di Napoli, dopo un episodio iniziato nella zona della stazione centrale, quando una di loro ha chiesto l'intervento della polizia, sostenendo di avere paura perchè le altre l'avevano inseguita e minacciata.

Gli agenti della Volante le hanno rintracciate nei pressi di piazza Colonna, loro si sono difese affermando di aver litigato con lei perchè non la volevano da quelle parti. Dagli accertamenti è emerso che una aveva precedenti per truffa, furto ed estorsione, mentre un’altra era già stata colpita da un foglio di via da un altro comune italiano.

Poichè nessuna di loro ha offerto una ragione, ritenuta plausibile, sulla presenza nel capoluogo sannita, se non per commettere attività illecite, tutte sono state, come detto, allontanate. Due di loro sono assistite dall'avvocato Michele Ciruolo.