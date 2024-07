Sotto effetto di alcol e droghe finisce con l'auto in un negozio a Piazza Roma Denunciato un 47enne di San Giorgio

Un 47enne di San Giorgio del Sannio è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanza psicotrope.

La Polizia Municipale di Benevento, guidata dal Comandante Pasquale Pugliese, era infatti intervenuta in Piazza Roma, dove era stato segnalato un veicolo finito nella vetrina di un negozio.

Il conducente è stato sottoposto ad esami medici al Fatabenefratelli, dove è emerso che circolava sotto alterazione psicofisica da alcol e droga.

Il 47enne è stato denunciato, è stata ritirata la patente ed è stato sottoposto a sequestro il veicolo. Dovrà rispondere di una ammenda da 800.00 a 3200.00 per la guida in stato di ebbrezza e di una ammenda da 1500 a 3200 per la guida sotto sostanze stupefacenti.

“Tolleranza zero, dichiara il Comandante Pugliese, la sicurezza stradale deve essere obbiettivo comune. Troppi gli incidenti stradali che avvengono per distrazione degli utenti, circolazione a velocità sostenuta e problemi infrastrutturali”.