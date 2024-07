Controlli di Finanza e Polizia Municipale in centro sportivo: multa e denuncia Le verifiche al quartiere Pacevecchia di Benevento: sequestrata l'area

Una persona denunciata e multata, un centro sportivo sequestrato e quattro persone segnalate per droga. Questo il bilancio dei controlli effettuati dagli agenti della Polizia municipale e della Guardia di Finanza all'interno dell'area del campo da rugby nel quartiere Pacevecchia a Benevento.

Gli agenti, coordinati dal comandante Pasquale Pugliese, e i militari delle Fiamme Gialle hanno effettuato la verifica all'interno dell'area nella quale hanno trovato circa 400 persone. Area che, secondo l'accusa, “era stata trasformata in locale di intrattenimento di giovani... che potevano consumare bevande, anche alcoliche in totale assenza di autorizzazioni comunali e di violazione della convenzione sottoscritta”.

La struttura di proprietà del Comune di Benevento “era stata data in concessione nell’anno 2022 a un’associazione sportiva del luogo per finalità di promozione sportiva – spiega la Municipale in una nota -, attività ricreative e sociali di Federazioni e società sportive con divieto assoluto di sub-concessione e dietro pagamento di un canone di euro 8.000 annui.

Il locale è risultato sprovvisto della necessaria autorizzazione amministrativa tesa alla somministrazione di alimenti e bevande, dell’autorizzazione alla somministrazione di bevande alcoliche, della mancata autorizzazione sul rispetto dell’impatto acustico”.

Durante i controlli le unità cinofile della Finanza hanno rinvenuto e sequestrato alcune sostanze stupefacenti anche in possesso di alcuni giovani poi segnalati.