Fa il dj senza la licenza, la polizia interrompe una festa e lo denuncia Benevento. Sequestrate una consolle ed una pen drive con i brani musicali

Stava facendo il dj senza averne titolo, per questo è stato denunciato e gli è stata sequestrata la strumentazione. E' accaduto in un agriturismo alle porte di Benevento, dove era in corso una festa.

Tantissimi i giovani che si stavano divertendo e ballando al ritmo delle hit più popolari diffuse dagli altoparlanti. All'improvviso, intorno all'una, come un fulmine a cile sereno, l'apparizione della polizia: gli agenti della Divisione amministrativa sono entrati nella struttura, hanno avvicinato la persona che si stava occupando di allietare la serata ed hanno chiesto l'esibizione della licenza necessaria a svolgere quel tipo di attività: un documento di cui l'interessato - un 22enne della Valle Telesina - non era in possesso.

Da qui il sequestro di una consolle e di una pen drive con centinaia di brani musicali - resta da capire come siano stati scaricati- utlizzati. Festa interrotta e tutti a casa. Per il 22enne, difeso dagli avvocati Danilo Riccio e Vincenzo Palmieri, è scattata la denuncia.

