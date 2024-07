Un 'pacco special': asciugamani, indumenti e 100 grammi di hashish e cocaina Benevento. Droga scoperta dalla polizia penitenziaria, il plico destinato ad un detenuto sannita

Quel pacco 'speciale', con la sorpresa nel fondo, gli è costato una denuncia perchè, oltre che indumenti, asciugamani, osate bicchieri di plastica, conteneva sostanze stupefacenti. Erano destinate ad un 64 enne sannita, detenuto per altre vicende nel carcere di Benevento.

Secondo una prima ricostruzione, quando si è presentato per ritirare il plico postale che gli aveva inviato un familiare, ha dovuto fare i conti con l'attenzione degli agenti della polizia penitenziaria che, insospettiti da un rigonfiamento nella parte inferiore di due borse, hanno scoperto che si trattava di doppifondi nei quali erano stati nascosti oltre 50 involucri di cellophane con meno di 100 grammi di hashish e cocaina.

La 'roba' è stata sequestrata, per l'uomo, difeso dall'avvocato Fabio Russo, è scattata una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il sequestro, poi convalidato dal pm Chiara Maria Marcaccio, si aggiunge a quelli già effettuati in numerose occasioni, anche durante le visite dei parenti a colro che sono ospiti del carcere sannita.