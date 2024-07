Auto si schianta nella notte contro un muro, a bordo cinque ragazzi: uno è grave E' accaduto a Limatola, in via San Rocco. 2) Benevento: scontro tra 3 auto, 3persone in codice rosso

Tra i 18 e i 19 anni, tutti della zona: erano in cinque a bordo di quell'auto che ha fatto temere il peggio. E' accaduto in via San Rocco, a Limatola, dove, per cause in corso di accertamento, una Ford Fiesta si è schiantata contro un muro di recinzione. L'impatto, violento, ha creato problemi, in particolare, a tre degli occupanti, tra i quali una aragazza.

Le ambulanze del 118 li hanno trasportati in ospedale; presso quello di Caserta uno di loro, le cui condizioni sono state ritenute gravi. Sul posto, i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme ed i carabinieri.

Paura anche a Benevento per un incidente al rione Libertà nel quale sono rimasti coinvolti tre veicoli. Seconso una prima ricostruzione, tre i feriti trasferiti in ospedale in codice rosso.