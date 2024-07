Maxi incendio nel territorio di Paduli, in fiamme capanni: paura per residenti In azione elicottero è più squadre dei vigili del fuoco. Esplose alcune bombole da campeggio

Momenti di paura e danni ingenti questo pomeriggio a Paduli per un incendio che ha devastato ettari ed ettari di sterpaglie e terreni coltivati fino a danneggiare alcuni capannoni e capanni a poche centinaia di metri dal paese. Il rogo dovrebbe essere partito da alcuni terreni incolti fino ad arrivare all'ambire anche alcune abitazioni agricole. Momenti di paura in particolare a contrada Ignazia per via delle fiamme che hanno interessato alcuni fienili e dei capanni. In uno di essi erano presenti alcune bombole da campeggio che a causa delle fiamme sono esplose. Massiccio l'intervento di Vigili Del Fuoco e squadre antincendio che per tutto il pomeriggio hanno cercato di tenere sotto controllo il vasto incendio che ora ha interessato anche un bosco. Paura per i residenti delle zone interessate che hanno visto le fiamme a pochi metri dalle proprie abitazioni. L'incendio non è stato ancora domato e si spera che l'elicottero prima che faccia buio possa spegnere i focolai che a causa del forte vento hanno interessato anche una zona boschiva.