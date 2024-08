Carlo, attesa per l'autopsia. La lunga scia del dolore per i drammi sulle strade L'incidente di Campolattaro

L'attesa, ora, è per l'autopsia, cui seguiranno i funerali. Sarà l momento nel quale la comunità di Fragneto Monforte darà l'ultimo saluto a Carlo, il 31enne morto nelle prime ore di ieri mattina – come anticipato da Ottopagine – in un incidente accaduto a Campolattaro. Il pm Maria Colucci affiderà al medico legale Emilio D'Oro, nelle prossime ore, l'incarico dell'esame, le cui conclusioni saranno supportate anche dai risultati dei test istologici e non solo.

Dipendente di una ditta, residente alla contrada San Giovanni di Benevento, Carlo era alla guida di una Wolkswagen Tiguan che lungo la 87 si era schiantata contro il pilone di un ponte. Con lui c'erano a bordo tre amici con i quali aveva trascorso la serata a Morcone: Rocco, 29 anni, Mario e Michele, 30 e 29 anni, gli ultimi due nipoti di Carlo, tutti rimasti feriti, per fortuna, in modo non grave. Uno di loro era stato trasportato in ospedale in codice rosso, poi le sue condizioni erano migliorate, facendo tirare un sospiro di sollievo.

Enorme la commozione per la tragica sorte toccata al 31enne, la quarta vittima, nell'ultimo mese, sulle strade sannite. Un elenco tristissimo del quale fanno parte anche un 22enne di Castelvenere, morto in Abruzzo mentre era in sella alla sua moto, e i quattro irpini che avevano perso la vita nello spaventoso incidente a Mirabella Eclano. Nove esistenze spezzate: le più giovani a neanche 17 anni, la più 'anziana' a 36.