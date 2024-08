Una pistola 38 special nascosta sul pianerottolo, fermato un giovane Perquisizione dei carabinieri ad Apice, in caserma un 31enne

In casa non c'erano armi, sul pianerottolo sì; in particolare, una calibro 38 special. L'hanno rinvenuta, ad Apice, i carabinieri, al termine di una perquisizione compiuta all'alba nell'abitazione di un 31enne.

Secondo una prima ricostruzione, i militari hanno bussato alla porta dell'appartamento, alla ricerca di armi che non hanno però trovato. Nascosta sul pianerottolo c'era invece una pistola, ovviamente sequestrata.

Il giovane è stato condotto in caserma per gli ulteriori accertamenti disposti dal pm Flavia Felaco sulla provenienza e sulla detenzione della 38 special. Il 31enne è difeso dall'avvocato Fabio Ficedolo.

(foto di repertorio)