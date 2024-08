Raid in un'abitazione, ladri non trovano nulla: era già stato rubato tutto prima E' accaduto a Pago Veiano

Non hanno portato via nulla perchè non c'era più niente da rubare. Quella casa, infatti, era già stata visitata dai ladri. E' accaduto a Pago Veiano, dove nel mirino è finita nuovamente l'abitazione di un operaio: secondo una prima ricostruzione, dopo aver forzato una finestra, gli autori del raid sono penetrati all'interno ed hanno messo a soqquadro tutti gli ambienti, restando però a mani vuote; la stessa dimora era stata infatti già bersagliata dai malviventi, che in quella occasione avevano trafugato tutto ciò che di prezioso custodiva ed erano fuggiti, riuscendo a far perdere le loro tracce.

Facile immaginare lo stato d'animo del proprietario quando, rientrando dopo un'assenza durata alcune ore, si è accorto della ulteriore incursione, che si aggiunge a quelle che le cronache stanno registrando da tempo in numerosi centri del Sannio. Il malcapitato ha dato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno proceduto ai rilievi ed avviato le indagini. Sempre più lunga, dunque, la lista degli episodi, con la comprensibile preoccupazione dell'opinione pubblica.