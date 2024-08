'Prende' 50 euro da un portafogli dimenticato su una colonnina, denunciato I carabinieri hanno identificato l'autore del furto grazie alle immagini dell'area di servizio

I carabinieri della stazione di San Marco dei Cavoti, coordinati dalla compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno denunciato un 35enne della Val Fortore, già noto alle forze dell’ordine, per furto.

Secondo l'accusa avrebbe rubato un portafogli che a luglio un cittadino aveva dimenticato per pochi minuti sulla colonnina di un distributore dove si era fermato per fare rifornimento ad un furgone. Il malcapitato era subito tornato indietro per riprenderlo ma all'interno mancavano centocinquanta euro.

Ricevuta la denuncia, i militari hanno immediatamente attivato le indagini del caso concentrandosi sull’analisi delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza del distributore di carburanti, grazie alle quali sono riusciti, anche con riconoscimenti fotografici, ad individuare e denunciare il 35enne che, giunto a bordo della sua automobile, aveva notato il portafogli, si era impossessato del denaro in esso contenuto.