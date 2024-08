Minaccia ex suocero: sei la causa della mia separazione, fammi vedere mio figlio Stalking, divieto di avvicinamento per un 41enne di Solopaca

Avrebbe tormentato e minacciato l'ex suocero, accusandolo di essere la causa della separazione dalla moglie e di non fargli vedere il figlio. Comportamenti riassunti nell'ipotesi di reato di stalking per la quale il gip Pietro Vinetti, su richiesta della Procura, ha applicato il divieto di avvicinamento alla parte offesa, con il divieto di uscire di casa dalle 23 alle 6, e quello di dimora in una parte limitata del paese, ad un 41enne di Solopaca.

E' finito al centro di una indagine dei carabinieri della locale Stazione: difeso dall'avvocato Ettore Marcarelli, l'uomo avrebbe raggiunto l'abitazione del malcapitato anche in giorni diversi da quelli stabiliti dal Tribunale per poter vedere il figlio. Nelle occasioni in cui non gli sarebbe stato consentito, si sarebbe scagliato contro il papà dell'ex coniuge, dicendogli che prima o poi gli avrebbe spaccato la testa.

A giugno, poi, si sarebbe presentato sotto casa della donna in uno stato di forte agitazione ed avrebbe chiesto di poter incontrare il piccolo, come aveva fatto il giorno prima. Di fronte al rifiuto, avrebbe dato in escandescenze, prendendosela con un cancello e minacciando l'ex suocero, che aveva accusato un malore. Un quadro che ha indotto il Pm a proporre ed ottenere l'adozione della msura: lunedì l'interrogatorio di garanzia.

