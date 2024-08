Una vita da capo cantiere, nonno Carmine Minicozzi compie oggi 102 anni Benevento. La ricorrenza

Nella sua lunghissima esistenza ne ha viste di tutti i colori, e chissà quante potrebbe raccontarne. Carmine Minicozzi, di Benevento, compie 102 anni: un traguardo non per tutti.

Originario di San Bartolomeo in Galdo, nonno Carmine ha lavorato come capo cantiere per una impresa edile, accumulando una esperienza che ha messo sempre a disposizione di quanti gli vogliono bene.

Oggi è la sua festa, la vivrà attorniato dall'amore dei figli, Antonio, Mario e Anna, che lo abbracciano come un padre merita, e dei familiari, E con lui ci sarà anche il cagnolino dal quale è inseparabile, che continuerà ancora per tanto tempo a tenergli compagnia.