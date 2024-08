Si sente male, muore a 50 anni: indagati due medici e altrettanti operatori 118 Benevento. Il dramma: oggi l'autopsia

Un medico del San Pio, un altro del 118 e due operatori del servizio di emergenza. Sono le persone 'avvisate' dal pm Giulio Barbato nell'inchiesta sulla morte di Arcangelo, un 50enne di Santa Maria a Vico - ne avrebbe compiuti 51 il 2 settembre-, avvenuta lo scorso 20 agosto.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe accusato dolori al torace ed all'addome che avevano richiesto l'intervento del 118 casertano. Gli sarebbe stato praticato un elettrocardiogramma che non avrebbe restituito particolari problemi, ma la situazione sarebbe degenerata successivamente, quando sarebbe stato trasportato in auto al San Pio di Benevento, dove il suo cuore si era fermato per sempre.

La denuncia dei familiari, assistiti dall'avvocato Alberto Borzillo, ha innescato l'avvio di una indagine che nel pomeriggio è stata scandita dall'affidamento dell'incarico dell'autopsia al medico legale Giovanni Zotti e all'internista Giovanni Gallotta. Un esame in vista del quale sono stati raggiunti da un avviso di garanzia, per consentire loro la nomina di un consulente, i quattro indagati, difesi, tra gli altri, dall'avvocato Antonio Frattolillo.