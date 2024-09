Addio a don Renato, il suo furgone con i dolciumi ha fatto sognare i più piccoli Benevento. Il 72enne commerciante è stato stroncato da un malore

Alzi la mano chi non ha visto almeno una volta il suo lungo furgone bianco fermo dinanzi a bar e tabacchi. Renato De Nigris, 72 anni, è stato uno dei commercianti più conosciuti della città. Un malore improvviso se l'è portato via per sempre questa mattina mentre era dinanzi alla sua attività commerciale di via dei Mulini.

Ogni soccorso si è rivelato inutile, nulla da fare per un uomo che da oltre mezzo secolo era impegnato nel settore della distribuzione e della vendita all'ingrosso di prodotti dolciari. Quando ne apriva le porte posteriori, da quel mezzo che utilizzava per trasportare leccornie di ogni tipo, fuoriusciva un profumo che ha sempre rappresentato la gioia dei più piccoli, attratti da dolciumi, merendine e caramelle. Amava il suo lavoro e continuava a farlo.

L'ho incontrato qualche giorno fa, poco dopo le 7, in un locale di via Sala nel quale stava consumando un caffè. Ci siamo salutati, lui aveva rapporti amicali con mio padre. Buona giornata, don Renato, gli ha detto il titolare del bar mentre stava andando via. E lui, come sempre, ha risposto con il sorriso.