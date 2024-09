Lo zio la molesta, vuole fare sesso con lei, che chiede aiuto via whatsapp Arresto dai carabinieri una 42enne di Sant'Agata dei Goti

.Quando lui, dopo averla palpeggiata, carezza e baciata, aveva tentato di convincerla ad avere un rapporto sessuale, incassando il suo rifiuto, lei, una 15enne, aveva chiesto aiuto alla madre, inviandole dei messaggio via whatsapp. Quando altri familiari erano corsi a vedere cosa fosse successo, l'avevano trovata in lacrime. Aveva raccontato ciò che le sarebbe capitato, innescando una inchiesta dei carabinieri ora sfociata negli arresti domiciliari ordnati dal Gip, su richiesta della Procura, per un 42enne di Sant'Agata dei Goti, ritenuto il presunto responsabile di una violenza sessuale ai danni della nipote.

Secondo la ricostruzione degi inquirenti, la minore aveva raggiunto il centro saticulano per trascorrere un periodo di vacanza, senza immaginare che sarebbe finita nel mirino delle 'attenzioni' della zio. L'attività investigativa, avviata dopo la denuncia del papà della 15enne, ,è stata supportata dall'acquisizine dei messaggi spediti, anche al fidanzato, dalle testimonainze dei genitori, del fratello e di una zia che erano immediatamente intervenuti. Un quadro che ha indotto il Pm a chiedere la misura restrittiva, adoittata dal Gip - si legge ina una nota deloprocuratore Aldo Policastro - "anche alla luce della personalità dell’indagato contrassegnata dalla

completa assenza di freni inibitori agli istinti libidinosi, nonostante lo stretto rapporto di parentela

intercorrente con la nipote".