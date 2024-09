Camion carico di vetro in bilico su guardrail: traffico bloccato sulla Telesina FOTO - Vigili del fuoco e polizia stradale sul posto. Si attende l'intervento di una grossa gru

Traffico bloccato e momenti di paura questo pomeriggio lungo la Statale Telesina nel territorio di Solopaca, per un autoarticolato carico di vetro che si è appoggiato, restando in bilico, al guardrail di una strada che sovrasta la Statale 372.

E' accaduto tra Telese Terme e Solopaca. Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora in corso di accertamento, l'autista ha perso il controllo del mezzo che ha evidentemente sbandato fermandosi sulla barriera protettiva messa a protezione di un cavalcavia che sovrasta la 'Caianello'. Parti di vetro trasportate sono finite sulla Telesina. Per fortuna l'incidente non ha provocato feriti o danni ulteriori ad altri veicoli.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme e la polizia stradale che ha interdetto il traffico. Necessario per la messa in sicurezza una grossa gru che dovrà riposizionare il rimorchio sulla carreggiata in sicurezza. Traffico a senso unico alternato lungo la viabilità secondaria per via della presenza del camion pericolosamente inclinato e completamente bloccato lungo la Telesina per via del vetro in frantumi sulla carreggiata.