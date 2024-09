Blitz della Dda in Valle Caudina, chieste 16 condanne a pene tra 4 e 20 anni La requisitoria del Pm per gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato. Sentenza ad ottobre

Sedici condanne, con pene tra i 4 ed i 20 anni, sono state chieste dal pm della Dda Simona Belluccio per le persone che hanno scelto il rito abbreviato - altre quattro non lo hanno fatto - dopo essere state tirate in ballo da una indagine della Dda e dei carabinieri in Valle Caudina che ha prospettato, a vario titolo, la tentata estorsione, l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, con l’aggravante del metodo mafioso e dell'agevolazione del clan Pagnozzi, e la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta dell'inchiesta rimbalzata all'attenzione dell'opinione pubblica il 4 dicembre 2023, quando era stata eseguita una ordinanza di custodia cautelare.

Queste, in particolare, le richieste del Pm: 12 anni ad Aniello De Paola (avvocato Francesco Perone), 47 anni, 20 anni ad Eugenio De Paola, 34 anni, 14 anni a Mario De Paola, 34 anni, di San Martino Valle Caudina – per entrambi l'avvocato Valeria Verusio-, 16 anni a Vincenzo Lomasto (avvocati Claudio Borgiani e Maria Grazia Padula), 31 anni, di Pomezia, 12 anni a Francesco Magliocca (avvocato Emma Petrella), 26 anni, di Roccabascerana, 8 anni a Giuseppe Magliocca (avvocato Maria Antonietta Fantasia), 37 anni, di Roccabascerana, 20 anni a Giuseppe Magliocca (avvocato Giuseppe Vanorio), 54 anni, di Roccabascerana, 18 anni a Giergy Nika (avvocati Stefano Pazienza e Mattia Zecca), 32 anni, di Pomezia, 20 anni a Erminio Pagnozzi (avvocati Massimiliano Cornacchione e Rocco Maria Spina), 61 anni, residente a Ceppaloni ma domiciliato ad Aprilia,15 anni a Paolo Pagnozzi ( avvocati Immacolata Romano e Alfredo Gaito), 63 anni, di San Martino Valle Caudina, 6 anni e 6 mesi a Nino Piacentile (avvocati Giuliana De Nicola e Domenico Della Gatta), 55 anni, di San Martino Valle Caudina, 8 anni a Laura Radut (avvocato Vittorino Facciolla), 38 anni, di Roccabascerana, 18 anni ad Andrea Salsiccia (avvocato Antonio Di Cicco), 51 anni, di Pomezia, 18 anni a Giulia Sopranzi (avvocato Massimiliano Cornacchione), 40 anni, di Anzio, 4 anni a Paolo Russo (avvocato Giorgio De Angelis), 55 anni, di Ardea, 14 anni a Palmerino Venoso (avvocato Massimiliano Cornacchione), 49 anni, di Roccabascerana.

A seguire, l'avvio delle arringhe dei difensori, che proseguiranno il 24 settembre, mentre il 15 ottobre è prevista la sentenza.